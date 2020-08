Varkens omgekomen bij schuurbrand in Hedikhuizen

Ook corona op nertsen­farm in Ottersum; nu al 33 bedrijven geruimd

16 augustus Bij twee nertsenbedrijven in De Mortel (Noord-Brabant) en Ottersum (Limburg) zijn besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Op het bedrijf in de Mortel worden ongeveer 700 moederdieren gehouden, in Ottersum gaat het om een bedrijf met ongeveer 8000 moederdieren.