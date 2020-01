Veel blije gezichten na massale stem voor herindeling: ‘In Mill wonen veel vooruitstrevende mensen’

Ad Berends, de man achter het burgerinitiatief voor aansluiting van Mill bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk, spreekt van ‘een onvoorstelbare uitslag’.

Vooruitstrevende mensen

,,Dit is gewoon fantastisch. Ik had gehoopt op 65 procent voor herindeling. Deze uitslag, met ook een opkomst van 61 procent, laat zien dat democratie heeft gezegevierd en dat er veel vooruitstrevende mensen in Mill wonen.’’

Volledig scherm Ad Berends. © Ed van Alem

Ook CDA-fractieleider Mark Janssen is heel blij met de uitslag. Het CDA wil al langer herindelen. ,,Nu kunnen we als Mill eindelijk meepraten. Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee om samen iets goeds te maken van het Land van Cuijk.’’

Grave

Volgens Janssen kan Mills ‘ja’ voor herindeling ‘Grave ook energie geven zich alsnog aan te sluiten’. ,,Ik weet dat er daar ook veel mensen zijn die dat willen.’’

De fractievoorzitters Erik Rietveld (AB’90) en Anne Derks (VKP) spreken van ‘een duidelijke uitslag’. Van beide partijen is bekend dat ze eigenlijk niks moeten weten van een grote herindeling. Derks: ,,We zijn blij met de opkomst. 75 procent is een duidelijke meerderheid. Inwoners hebben altijd gelijk.’’ Rietveld: ,,Maar dit heeft ook effect op Grave. Samen met Mill optrekken zien ze nu mislukken. Daar zullen mensen traantjes wegpinken, denk ik.’’

Burgemeester

Burgemeester Antoine Walraven was ook tevreden met de hoge opkomst en dat een duidelijke meerderheid zich heeft uitgesproken. ,,Als college roeien we de kant op die de raad bepaalt. Dat voeren we enthousiast uit. Ik heb er ook vertrouwen in dat de raad hier samen uitkomt en niet verschillen gaat uitlichten.’’

Over dat hij straks burgemeester af is in Mill, zegt hij: ,,Het gaat niet om mij, het gaat om de inwoners van de gemeente. Wij zijn er als burgemeester, wethouders en raadsleden voor om te doen wat het beste is voor hen.’’

4118 stemmen

4118 van de ruim 5500 uitgebrachte stemmen donderdag tijdens de inwonersraadpleging, goed voor een opkomst van 61 procent, waren voor aansluiting van Mill bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.