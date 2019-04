‘Verdachte stoffen’ in auto gevonden na nachtelijk ongeval op A73, twee arrestaties

Voorlopig grasveld op plaats van basis­school De Sprankel in Grave

24 april GRAVE - Vleermuizen hielden de sloop van de al een tijdje verlaten basisschool De Sprankel in Grave nog even tegen, inmiddels is er geen houden meer aan. Asbest schrikt de mannen in witte pakken in ieder geval niet af. Er wordt hard gewerkt om de school op een veilige manier met de grond gelijk te maken.