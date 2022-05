‘Vergeten slag’ bij Mill in de schijnwerpers

Nijmege­naar (41) bekent betrokken­heid bij drugslab Overloon

OVERLOON - Een 41-jarige Nijmegenaar bekent dat hij vorig jaar betrokken was bij een drugslaboratorium in Overloon. ,,Ik neem het mezelf hard kwalijk wat ik heb gedaan”, zei hij maandag tegen de rechtbank in Den Bosch. ,,Ik heb gehandeld zonder na te denken. Dat is een slechte eigenschap van mij. Ik heb heel veel spijt van dit alles.”

