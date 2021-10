Verkeer wacht omleiding: A73 naar zuiden bij Boxmeer dit weekend op slot

Angst in Cuijkse wijk om aanslagen in e-bikecon­flict: ‘Dadelijk zijn wij het doelwit’

5 oktober CUIJK - ,,Er is er maar eentje blij mee. Dat is de verkoper van camera’s.” Dat zegt een mevrouw uit de wijk Heeswijkse Kampen in Cuijk met cynische ondertoon. ,,Onze buurt is er in elk geval niet gelukkig mee dat hier geschoten is.”