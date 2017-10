Vernieuwing van spoor Maaslijn bij Cuijk vordert

Brand Beugen: één woning gered, de andere opgegeven

17 oktober BEUGEN - Een deel van een gevelboerderij aan de Haart in Beugen is in de nacht van maandag op dinsdag compleet uitgebrand. De boerderij was opgedeeld in twee woningen. Eén ervan moet als verloren worden beschouwd, de andere woning liep 'slechts' rook- en waterschade op.