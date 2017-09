Verongelukte man uit Gennep (30) bestuurde crossmotor zelf

,,We weten nu ook dat de eigenaar zijn motor van de plek van het ongeval heeft meegenomen’’, meldt een politiewoordvoerder.



De eigenaar van de motor is een 23-jarige man uit Gennep, hij zit nog in de cel. De politie houdt hem langer vast, nadat dinsdag een 30-jarige plaatsgenoot verongelukte met diens crossmotor. De 23-jarige moet uitleggen waarom hij de plek van het ongeval verliet. ,,We willen graag van hem weten wat hij precies wel en niet gezien heeft’’, stelt de woordvoerder.



Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog in volle gang. ,,We zijn nog getuigen aan het horen. Dat zijn mensen die mee hebben gezocht naar het slachtoffer in de bossen bij de Looiseweg in Gennep.’’