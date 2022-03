Verwarring in Land van Cuijk: ‘Zijn er bij ons nu dan geen verkiezingen?’

Inwoners vragen de gemeente bijvoorbeeld waarom ze nog geen stempas hebben ontvangen. Zodat ze alsnog kunnen stemmen op hun favoriete lokale volksvertegenwoordiger. ,,Begrijpelijk, want de gemeenteraadsverkiezingen zijn nu landelijk in het nieuws’’, reageert een woordvoerder. ,,Dit bericht is geplaatst om inwoners met eventuele vragen hierover sneller van deze informatie te kunnen voorzien.’’