Vier jaar cel geëist voor bezit 37 kilo cocaïne in Cuijk: ‘Ik had een ereschuld’

,,Ik had een ereschuld”, vertelde de verdachte in de rechtbank. ,,Een vriend had ooit mijn leven gered. In februari stond hij bij mij op de stoep. Hij had mijn hulp nodig.” De vriend was een grote partij drugs kwijtgeraakt en hij had problemen met de eigenaren.



Hij had de hulp van de Cuijkenaar nodig voor een plan om de drugshandelaren te misleiden. ,,Ik kon hem niet laten stikken. Dat zou laf zijn. Dat is de code van de straat.”