Vier loodsen op terrein in Drunen in lichterlaaie: ‘Ik ben er ziek van’

Hier in Boxmeer heeft iedereen fatsoen­lijk het mondkapje op

2 december BOXMEER - Bezoekers van openbaar toegankelijke ruimten moeten er sinds gisteren aan geloven: het dragen van een mondkapje is verplicht. Iedereen vanaf 13 jaar die naar musea en theaters gaat, of rijlessen volgt, moet er een dragen. Ook alle winkels vallen eronder. Hoe was de start in het centrum van Boxmeer?