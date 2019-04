Vier politiemensen in Noord-Limburg op non-actief wegens plichtsverzuim

De Kunstroute gaat dit jaar door Sint Hubert

18 april SINT HUBERT - Beginnen bij restaurant Erica, een stukje over de Molenheide, door Sint Hubert, via de Voordijk naar Mill en dan weer terug naar de rotonde bij Erica. Het is in grote lijnen de Kunstroute die vanaf 5 mei te volgen is. Tot eind september zijn de werken van diverse regionale kunstenaars te zien.