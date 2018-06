Vijftien transportbedrijven op de bon voor sjoemelen met vee en mest

Hoe kon arrestant autorijden­de agent knock-out trappen?

15:47 GENNEP - Hoe hij het precies heeft gedaan is nog een raadsel. Feit is dat een Gennepse arrestant - die donderdagmiddag in een patrouillewagen van de politie naar het cellencomplex in Venlo onderweg was - de bestuurder bewusteloos kon schoppen. Die politieagent achter het stuur kon de auto ternauwernood stilzetten op de rijbaan van de Brabantweg in Gennep.