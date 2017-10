Vluchtauto liquidatie Dennis Struijk maanden geleden gestolen in Cuijk

EINDHOVEN - De zwarte BMW station die vermoedelijk is gebruikt door de daders van de liquidatie van Eindhovenaar Dennis Struijk is begin april gestolen in Cuijk. Op donderdag 31 augustus werd de wagen brandend aangetroffen aan de Vlinderlaan in Son. Dat was vlak nadat rond half elf 's avonds de 35-jarige Struijk werd doodgeschoten in zijn geparkeerde auto aan de Johannes Klingenstraat in Best.

De politie toonde maandagavond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant camerabeelden van de vermoedelijke vluchtauto. De zwarte wagen rijdt met grote snelheid en komt bij een vluchtheuvel met zijn achterkant los van het wegdek. Op beelden van een bewakingscamera van een woning bij de Vlinderlaan in Son is te zien hoe de auto op het paadje wordt geparkeerd en in brand wordt gestoken. Twee mannen vluchten. Even daarvoor is in de weerspiegeling van een geparkeerde auto te zien hoe een andere auto de mannen op lijkt te wachten. Die wagen heeft mogelijk al dagen in de Sonse wijk gestaan of er een tijdje rond gereden.

Cuijk

De vluchtauto is op zondag 2 april gestolen aan de Everdrift in Cuijk, vlak langs de A73. De originele kentekenplaten zaten er niet meer op toen hij brandend werd gevonden. De politie hoopt meer te weten te komen over waar de auto al die tijd heeft gestaan of rondgereden.

Onderzoek