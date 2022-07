Vocaal Ensemble op Amerikaanse toer met muziek, auto's en cheerleaders

BOXMEER - Het Vocaal Ensemble uit Boxmeer gaat op de Amerikaanse tour met een concert waarvoor het koor twee jaar geleden al volop in voorbereiding was. Corona schopte de planning in de war maar zondag gaat het toch echt gebeuren.

De plek waar het concert Stars and Stripes wordt gehouden, is een bijzondere: Hermans & Hermans Automotive Auctions in Boxmeer, met als decorstukken klassieke Amerikaanse auto's.

Al het werk dat het koor brengt, heeft een link met Amerika. Volksliederen, Amerikaanse componisten of actuele thema's uit de Verenigde Staten, alles komt aan bod. Bekende werken als Bridge over troubled water (Simon & Garfunkel) en New York, New York (Frank Sinatra) ontbreken niet.

Bigband en cheerleaders

Er wordt niet alleen gezongen. De zangers worden onder andere begeleid door piano. En de bigband The Black Pearls brengt swingende bigbandnummers met ballads, popsongs en rock.

Wat is Amerika zonder cheerleaders? Ook daaraan is gedacht. De Partisans Athletics Cheerleaders uit Boxmeer geeft een optreden. Het concert begint om 14.30 uur. Kaarten (20 euro) kunnen besteld worden via de website boxmeersvocaalensemble.nl.