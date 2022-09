Volksliederen klinken bij interland op sportpark EGS’20

Zoals het hoort bij een interland, klonken van tevoren de volksliederen. Afgelopen week was al getest of dat werkte, met een aantal spelers en begeleiders van het G-team op het veld. Meezingend, met de hand op hun hart. Publiek was opgeroepen om in het oranje te komen om zo een echte interlandsfeer te creëren. Daar was slechts door een enkeling gehoor aan gegeven.