Voor 1500 leerlingen van Merlet, Metameer en Elzendaal geen eindexamen dit jaar

LAND VAN CUIJK/GENNEP - Bijna 1500 eindexamenkandidaten in het Land van Cuijk en Gennep hoeven in mei geen eindexamen te doen.

Dat is het gevolg van het besluit dinsdagochtend van minister Arie Slob om de centraal schriftelijke eindexamens in mei niet door te laten gaan. Van een goede voorbereiding is geen sprake meer in deze coronacrisis.

Het kabinet besloot maandagavond al alle bijeenkomsten tot 1 juni te verbieden om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Het halen van de schoolexamens is nu voldoende voor een diploma. Dit zijn toetsen die leerlingen als voorbereiding op het eindexamen maken en die normaal voor de helft het eindcijfer bepalen.

Elzendaal

Rector Jacques Marsmans van het Elzendaalcollege in Boxmeer en Gennep spreekt van ‘een onvermijdelijk en wijs besluit’. ,,Dit is, zeker nu het kabinet alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden heeft, het enig juiste besluit.’’

De schoolleiding heeft de schoolexamens tot en met 6 april, zolang de scholen in ons land in elk geval nog dicht zijn, stilgelegd.

,,Dat doen we om gezondheidsredenen voor onze medewerkers en leerlingen. Begin deze week waren er nog schoolexamens. Maar we zien dat het, je praat over pubers, onbegonnen werk is dat iedereen zich aan de verplichte anderhalve meter afstand houdt. We gaan nu bekijken hoe we de schoolexamens het beste kunnen oppakken. Het is goed dat we van de minister tot begin juni, een maand extra, de tijd hebben deze examens af te ronden.’’

Metameer

Ook directeur-bestuurder Berita Cornelissen van Metameer, met scholen in Boxmeer en Stevensbeek, ziet het afblazen van de eindexamens als ‘onvermijdelijk’.

,,We zijn blij met de geboden extra ruimte voor de schoolexamens. En ik ben er blij mee dat iemand die de schoolexamens haalt, een volwaardig diploma krijgt. Tot 6 april zullen we in elk geval, zoals het advies is, geen fysieke toetsen meer afnemen. We zitten in Sint Anthonis toch dicht tegen het grootste risicogebied van Brabant aan. We gaan nu bekijken hoe we de schoolexamens alsnog afnemen.’’

Cornelissen zegt nu nog niet te kunnen zeggen of dit alleen ‘op afstand’ gebeurt, digitaal dus, of toch misschien deels fysiek, in lokalen met inachtneming van alle veiligheidsregels.

Merlet

Rector Iedje Heere van het Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill, had het besluit wel verwacht. ,,De eindexamens door laten gaan, was niet langer houdbaar. Het is een begrijpelijk en wijs besluit. Het is voor de leerlingen best heftig.’’