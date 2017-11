Voor deze roofvogels komen rijke sjeiks naar Langenboom

De Van Lanens ontvingen de afgelopen decennia veel rijke Arabieren (vaak sjeiks) in hun huis. Ooit leverden ze honderden eenden aan een sjeik die midden in de woestijn een eigen indoor-oase had gecreëerd van enkele hectaren, waar hij met zijn valken wilde gaan jagen.



Dure auto's

Op hun oprijlaan stonden geregeld de duurste bolides van de gefortuneerde vogelliefhebbers. Het is een bijzonder contrast met de nuchtere Van Lanens. ,,Ik denk dat we de juiste balans hebben gevonden tussen enerzijds meegaan met onze klanten, maar dat we op de juiste momenten ook tegenwicht kunnen bieden", zegt Patricia van Lanen. ,,Anders lopen ze namelijk zo over je heen en nemen ze je niet serieus.”



Ze hebben via hun hobby hun droom gerealiseerd. Muithuis behoort tot een van de twee grootste roofvogelfokbedrijven van het land.