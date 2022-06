Voor Op De Tôffel moet je als organisator een tikkeltje knettergek zijn: ‘Regelzucht is heel vermoeiend’

Corona-ellende zorgde voor gelatenheid onder de vrijwilligers die Op De Tôffel organiseren. Maar nu ze weer ongebreideld hun gang kunnen gaan, steken 120 mensen graag de handen uit de mouwen. Zaterdag staan er verdeeld over drie podia negentien Nederlandse acts in het centrum van Vierlingsbeek, het dorp waar saamhorigheidsgevoel triomfen viert.

Zeg je Op De Tôffel, dan zeg je Giovanni van Loon. De ex-opbouwwerker (58) spendeerde vanaf 1 januari 250 uur aan het festival waarvan hij in 1992 een van de oprichters is. Hans Hendriks is een ander. Dit kalenderjaar is de gepensioneerde laborant goed voor 100 uur. Zoveel tijd heeft Koen Gerrits (42) de afgelopen maanden ook besteed aan het popfestijn waaraan hij sinds 2012 is verbonden.