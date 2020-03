Voorlopig geen ritten door Wensambulance met grote groepen

Wensritten met een grote groep worden nu niet uitgevoerd. Ook worden in deze tijd van corona plaatsen waar veel mensen zijn niet bezocht. Wensritten met een klein gezelschap van familie en vrienden, voert de Wensambulance, in overleg, wel uit.

Hospice

WensAmbulance Brabant brengt terminaal zieke mensen, vanuit een hospice, ziekenhuis, verpleeghuis of vanuit huis nog een allerlaatste keer naar hun favoriete plek. Een laatste keer naar het ouderlijk huis, naar familie elders of nog één keer naar het strand en de zee.

Dat doet deze stichting met meer dan 150 professionele vrijwilligers (verpleegkundigen en chauffeurs) gratis. De eerste wensreis vanuit Brabant was in de zomer van 2011. Tegenwoordig organiseert de Brabantse wensambulance jaarlijks enkele honderden wensreizen. Begin deze maand is er in Brabant nog een vijfde stallingsplek bijgekomen, in Breda. Andere locaties voor de speciale ambulances zijn in Boxtel, Helmond, Valkenswaard en Bergen op Zoom.