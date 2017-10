Vrachtwagen in Cuijk uitgebrand

Gennepse kermis die vroeger begint, heeft last van kermis in buurdorp Oeffelt

9 oktober GENNEP - Kermis in Gennep betekent feest. Maar voor veel jongeren is dat feest eerder in Oeffelt dan in hun eigen Niersstad. Dat bleek afgelopen weekeinde. Het was voor het eerst dat de kermis in Gennep samen viel met de kermis in Oeffelt.