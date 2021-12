Vrachtwagen tikt traag autootje sloot in langs A73 bij Rijkevoort: bestuurster met schrik vrij

Voormalig defensie­ter­rein heeft nieuwe eigenaar: omliggend bos opgeknapt en gebruikt voor CO2-compensa­tie

OPLOO - Raadsel opgelost. Paul Bouwmeester, inwoner van Ledeacker en directeur van koelkoeriersbedrijf BK in Boxmeer, is de nieuwe eigenaar van het voormalige defensieterrein Elsendorp en omliggend bosgebied in Oploo.

12 december