Vrijspraak jager voor ‘autojacht’ in de Molenheide bij Mill

Monster­wesp duikt weer op in Brabant

De Aziatische hoornaar, ook wel ‘monsterwesp’ genoemd is dit jaar weer in Brabant gesignaleerd. Het insect is bijna twee keer zo groot als een normale wesp. Volgens platform Stop invasieve exoten is de Aziatische hoornaar naast onze provincie ook gespot in Zeeland, Zuid-Holland en Limburg.

11:54