Vrouw midden in de nacht door twee mannen beroofd in eigen huis

Ver­keers­vei­lig­heid item naderende verkiezingen Boxmeer

31 oktober BOXMEER - Verkeersveiligheid lijkt een hot item te worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Boxmeer in maart volgend jaar. Nadat eerder het CDA al met een wensenlijstje voor de toekomst kwam, is het nu de beurt aan de SP. Hoe het met de veiligheid volgens die partij is gesteld? 'Die is ver onder de maat.'