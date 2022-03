‘Waken voor eenzijdige conclusies vliegbasis De Peel’

Gemeenteraadsverkiezingen Volg vanavond het lijsttrek­kers­de­bat in Gennep

GENNEP - Heeft Gennep wel een eigen zwembad nodig? Wat doet Gennep voor arbeidsmigranten? Hoe zit het met de begroting? Hoe belangrijk is de Lob van Gennep? Over die en tal van andere onderwerpen gaan de lijsttrekkers van de zes politieke partijen in Gennep met elkaar in debat.

9 maart