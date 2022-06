Wat doet die drone daar in de lucht boven de kermis?

Politie zegt niets over stand van onderzoek, tot frustratie slachtof­fer brand: ‘Er is maar één ding wat we willen weten: wie heeft die brand veroor­zaakt?’

CUIJK - Het onderzoek naar een aangestoken brand, mogelijk een aanslag, op 30 mei bij het appartementencomplex aan de Robijnlaan in Cuijk, is nog volop bezig. ,,Maar er is nog niets nieuws dat we hierover kunnen of willen melden”, laat de politie weten.

27 juni