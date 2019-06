Wat gaan de zeven nieuwe bestuurders van Brabant de komende vier jaar doen?

N324 bij Grave afgesloten vanwege gekantelde vrachtwa­gen

13:01 GRAVE - Een vrachtwagen is vanmiddag rond 12.00 uur gekanteld in Grave. Hierdoor is de chauffeur klem komen te zitten in de cabine en moest hij gered worden door de brandweer. De wagen lekt olie. De aansluiting van de N321 op de N324 is afgesloten.