Wat gebeurt daar in die 'box' van Arvato op De Brem in Heijen

SPECIAL: REPORTAGEHEIJEN - Iedereen in de buurt ziet dagelijks de vrachtwagens af en aan rijden op bedrijventerrein De Brem in Heijen. En de honderden auto's van het personeel van logistiek bedrijf Arvato. Maar wat er nou precies gebeurt in dat doosachtige gebouw achter hoge hekken met bewakers? Alleen personeel weet het, maar mag er niet veel over zeggen.

Martijn Nielen, director supply chain management, Arvato Benelux BV wil ons wel rondleiden. Om een indruk te geven wat Arvato in die 'box' op De Brem doet. Het bedrijf draait zo'n anderhalf jaar in Heijen en beslaat inmiddels 60.000 vierkante meter. Dat worden er volgend jaar 80.000 en er werken in drukke tijden 1.000 mensen. Ook dat aantal groeit. Vast en flexibel personeel uit de directe regio en soms ook verder weg.

Het groeiende logistieke complex in Heijen werkt voor twee zeer grote en zes iets minder grote klanten. Producten die bijvoorbeeld in het Verre Oosten van de productielijn komen, arriveren per schip in Nederland en vervolgens via containers op vrachtwagens in Heijen. In de bedrijfshallen verwerkt Arvato stromen goederen in vier categorieën: hightech, healthcare, fashion en beauty.

In de bedrijfshallen op bedrijventerrein De Brem in Heijen zijn producten in de drukke tijd maar een paar dagen aanwezig. Arvato levert ze naar drie continenten.

Distributiecentrum Heijen Arvato. Nielen: ,,We groeien hard. Bij de opening in april 2016 hielden we al rekening met voldoende parkeerplaatsen voor ons personeel. Inmiddels hebben we er een parkeerplaats bij moeten maken. Er zijn hallen bijgebouwd om onze klanten te bedienen. We zijn gespecialiseerd in ingewikkelde logistieke stromen. Bijna elk product dat bij ons binnenkomt, gaat in Heijen een keer door onze handen. Er gebeurt iets mee. We combineren in verschillende samenstellingen. Soms aangepast aan het land van bestemming.''

Zomaar binnenlopen is er niet bij. Bezoekers krijgen een badge om het kantoorgebouw te betreden. Wie onder begeleiding de productiehal binnen wil, wacht een eigen ritueel. Bij elke entree staan geüniformeerde bewakers.

Soms hebben medewerkers een computerband op hun arm waarop bestellingen te lezen zijn. Een geel hesje en veiligheidsslippers verplicht. Fototoestel niet meenemen. Lopen op de geel gemarkeerde paden. Nielen legt uit wat we zien in een hal met rekken die tot het vijftien meter hoge dak is volgestouwd met gesealde verpakkingen. ,,Deze pallets staan op afroep klaar voor levering. De dozen die erop staan zijn in de volgende hal gevuld.''



Elektrische heftrucks die voor ieders veiligheid een rood licht voor zich uit projecteren, passeren elkaar. Of plaatsen met grote precisie pallets op de vijfde verdieping.

Een hal verderop wemelt het van de mannen en vrouwen in grijze T-shirts. In diverse lijnen maken ze in een fors tempo dozen open, pakken de inhoud over in andere dozen en combineren producten. Die vervolgens weer gestapeld en in plastic folie gewikkeld worden weggehaald. De namen van de klanten en hun bijbehorende grote merken moeten geheim blijven. Uit discretie en veiligheidsoverwegingen. En omdat het met de klant is afgesproken.

Rolbanden vervoeren de gecombineerde pakketten bij Arvato in Heijen.

Vanuit Heijen bedient Arvato klanten in Azië, Europa en de Verenigde Staten. ,,Voor enkele klanten doen we ook de returnstroom. Als iets wordt teruggestuurd. Met mensenhanden. Maar natuurlijk ondersteund met veel slimme systemen. Elke doos heeft een code die vertelt wat het is en waar het heen gaat. En ook wanneer.''

De unieke tag van een verpakt product bepaalt identiteit, plek in het warehouse en bestemming.

Orderpickers hebben een draagbare computer op hun onderarm. Daarop lezen ze bestellingen af. In een gang staat een grote ventilator. Nielen: ,,Met zo veel mensen bij elkaar loopt de temperatuur nogal op. Zeker in deze drukke dagen.''

Producten onderweg op een rolband bij Arvato Heijen.

Bij de uitgang wacht een peloton bewakers dat op Schiphol niet zou misstaan. We legen alle zakken en gaan met gestrekte armen op een verhoging staan. Een krakende handdetector speurt het lichaam af. Heeft de fotograaf toch per ongeluk een camera in zijn zak? Nielen lacht: ,,Ik was erbij. Die is niet gebruikt.''

De combinatie van handwerk en intelligente systemen.