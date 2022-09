Waterbedrijven waarschuwen voor watercrisis: zes vragen over dreigend drinkwatertekort in Brabant

1,5 miljoen extra voor jonge huizenko­pers Land van Cuijk

CUIJK - Er komt meer geld beschikbaar om jongeren te helpen een huis te kopen. Dat is hard nodig. Het budget dat beschikbaar was, is al op. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders nog eens 1,5 miljoen euro storten in het potje dat daarvoor is bedoeld. De gemeenteraad moet daar nog wel groen licht voor geven.

27 september