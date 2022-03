Waterschap waarschuwt: door de extreme droogte nu al sproeiverbod op komst

Volgens het waterschap dreigt het de droogste maand maart ooit te worden. Akkerbouwers merken het bij het bewerken van het land. Achter tractoren stuift de droge aarde. Mountainbikes zien het stof onder de wielen opwaaien als ze in de bossen rijden. En mensen merken het in hun tuinen. De grond is gortdroog.

‘Dit is héél uitzonderlijk. Er valt al vier weken geen druppel regen’, schrijft het waterschap in het maandelijkse waterbericht. ‘Na een stormachtige en juist erg natte februari is het genieten buiten. Maar voor de natuur die na de winter weer tot leven komt en de boeren die hun land klaarmaken voor hun gewassen is het niet gunstig.’