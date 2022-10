Wéér brand in Boxmeer: ‘Konden we eindelijk weer een beetje slapen, gebeurt dit’

Weer brand in schilders­buurt Boxmeer: ‘Oh nee, toch niet alweer. Het was juist even rustig’

BOXMEER - In de schildersbuurt in Boxmeer heeft zondagochtend tegen vijf uur weer brand gewoed. Ditmaal moest de brandweer uitrukken voor een brandje in een prullenbak langs het Schilderspad in de wijk Boxmeer-Noord.

25 september