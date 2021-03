Wegpiraat uit Gennep scheurde met lachgasballon in zijn mond door Boxmeer: ‘Ik verveelde me kapot’

update | Video Vrouw (85) botst met auto tegen gevel Albert Heijn Gennep, ruiten sneuvelen: ‘Er waren veel klanten in de winkel’

4 maart GENNEP - Een 85-jarige vrouw is donderdagmiddag met haar auto tegen de gevel van Albert Heijn in Gennep gebotst. Aan de pui van het supermarktfiliaal aan het Wilhelminaplein is veel schade ontstaan door het ongeluk.