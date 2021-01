Werd jij vanmorgen wakker in winter wonderland? Stuur ons jouw sneeuwfoto!

Een nieuw monument voor 22 verdwenen Gennepena­ren

23 januari GENNEP - Ze verdwenen op een dag om nooit meer terug te komen: 22 Joodse inwoners van Gennep. Sinds deze week kom je hun verhaal niet alleen tegen in geschiedenisverhalen of in statistieken, maar kun je ook hun silhouetten zien in een kalm hoekje van het Vredesplein bij de Niersbrug.