Wie maakt Ben Janssen ongelooflijk blij en vertelt hem waar de scheepskist van overleden broer Gerrit is?

,,De kist is me heel dierbaar. Die is het enige tastbare wat ik nog heb van mijn broer. Het enige wat ik nog kan vasthouden’’, stamelt Ben, die het altijd heel goed kon vinden met zijn twaalf jaar oudere broer. ,,We waren dikke mik. Hij was mijn oudste broer. Ik zag hem vroeger als een soort vaderfiguur.’’

Kringloopwinkel

De scheepskist, die bij Gerrit in Cuijk op zolder stond, is eerder dit jaar bij het opruimen in het toenmalige huis van Gerrits weduwe Annie ‘per ongeluk’ afgegeven aan de kringloopwinkel in Cuijk.

Gerrits zoon zegt er niet bij stil te hebben gestaan dat deze kist nog van zoveel betekenis is. Hij heeft er spijt van dat de kist - leeg - naar de kringloop is gegaan.

Ben: ,,Onze buurvrouw in Gennep, die vaak naar kringloopwinkels gaat, zag de scheepskist toevallig staan bij de kringloopwinkel in Cuijk. Ze wist ervan, omdat we het er met haar over hadden. Toen we het hoorden, zijn we heel snel naar Cuijk gereden. Helaas was de kist toen al weg. In de winkel konden ze ons ook niet verder helpen.’’

Oeffelt

Gerrit Janssen, opgegroeid in Oeffelt met zes broers en drie zussen, was van 1947 tot 1950 op missie in toenmalig Nederlands-Indië. Hij vervulde daar zijn dienstplicht bij de tandheelkundige troepen. Ben: ,,Erover vertellen thuis na zijn terugkeer wilde hij nooit. Dat lag te gevoelig.’’ De uitgezonden soldaten hadden, zo ook Gerrit, de beschikking over een houten kist, voor hun persoonlijke bezittingen.

De kleinzoons Danny (19) en Dylan (18) hebben hun opa, die vroeger jarenlang gewerkt heeft op de betoncentrale in Boxmeer, geholpen bij het terugvinden van de scheepskist. Danny: ,,We hebben op Facebook een bericht geplaatst. Dat is ook vaak gedeeld, maar heeft tot niks geleid.’’ Dylan heeft voor zijn opa contact gezocht met Defensie in Den Haag, ook zonder resultaat.

Logeerkamer

Mocht de scheepskist onverhoopt opduiken, weten Ben en zijn vrouw Riet er in hun huis al een mooi plekje voor: de logeerkamer. Riet heeft nog een tip voor mensen die hun huis gaan opruimen: gooi niet te snel iets weg.