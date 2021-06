Wietteelt in Mill? Nee hoor, legale hennepteelt voor autodashboards of om huizen van te bouwen

Een inwoner van Mill is bezorgd: ‘Aan de Kampweg in Mill ligt een groot hennepveld. Wel drie hectare groot!’ Tegenover de plek waar vorige week nota bene drugsafval werd gevonden. Uit angst voor eventuele represailles van criminelen wil hij anoniem blijven. De politie heeft geen wietveld gezien. En dat klopt. Het gewas op het veld is namelijk net zo onverdorven als gras. De Millenaar heeft niets te vrezen.



Gerald Megens herkent de situatie. Hij is niet de eigenaar van het veld aan de Kampweg maar hij zit al zo’n zes jaar in de hennepteelt en had ook ooit wat velden in Mill. ,,Mensen schrikken ervan, die kennen de legale soort niet.’’ De toppen werden regelmatig uit zijn planten gehaald om te drogen en op te roken. ,,Dat doen ze dan maar één keer.’’ Want van deze bloemen wordt je niet high, maar blijf je met beide benen op de grond.