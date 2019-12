Wolf lijkt na Heijen te hebben toegeslagen in Boekel en Venhorst: meerdere schapen dood

,,Wij komen pas in actie als we foto's hebben gezien van de dode schapen. Daaraan kunnen wij vaak al zien of het om een wolf of om een vos of hond gaat. In die laatste gevallen rukken wij niet uit, want dan is er ook geen financiële vergoeding.” BIJ 12 heeft wel een melding gehad van twee dode schapen in Venhorst, maar daar zijn nog geen foto's van binnen.



Schapenhouder Jansen uit Boekel zegt dat de verwondingen van zijn dode schaap volgens BIJ 12 wijzen op het werk van een wolf. ,,Het is in de nek gegrepen en aangevreten, tot door het bot. Een hond hápt meer", aldus Jansen die momenteel 80 tot 90 schapen thuis heeft. ,,Ik heb er 250. Een deel loopt nog elders.”