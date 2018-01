Woonboten van bodem Maas naar grote hoogte in jaar tijd

Het water moet nog wel echt flink hoger komen te staan, wil het voor problemen gaan zorgen, zeggen de woonbootbewoners. ,,Dan kan de loopbrug van sommige arken onder water komen te staan’’, zegt Roelofs. ,,Hoogwater is een minder groot probleem dan laagwater. Dit maakt voor ons niet veel uit. Nu is er geen paniek, dat was vorig jaar wel anders.’’



Janssen sluit zich daarbij aan. ,,Alleen de extremen merken we. Pas als er nog zo'n 2 tot 2,5 meter water bij komt, dan wordt het serieus. Maar dat komt geloof ik maar eens in de honderd jaar voor. Begin 2000 bijvoorbeeld, toen was het zover. Toen kon ik m'n hand bovenop de metershoge paal leggen waar de woonboot aan vastligt.’’



De hoge waterstand van nu heeft volgens Riet Janssen vooral een prettige bijkomstigheid. ,,Onze ark komt nu boven de dijk uit, dus we kunnen nu op de weg kijken. Ook weleens leuk.’’