Zakenvrouw Judith werd misleid door haar geliefde: 'Ik ben blind geweest'

Daar pionierde ze met de verkoop van planten. Op een afgedankt treinstation in West-Berlijn, vlak bij het Olympisch Stadion, bouwde ze samen met haar (zaken)partner een bedrijf op.



Een gouden tijd, herinnert ze zich. De regels waren minder streng. Veel was mogelijk. ,,In het voorjaar hadden we twintig jongens in dienst. Die sliepen voor tien mark per nacht in het stadion. In drie maanden moest je het verdienen. Dat was dus zeven dagen per week heel hard werken.’’



Zeventien jaar later, op haar 34ste, raakte Judith Hendriks voor het eerst in verwachting. Samen met haar vriend Ivo kreeg ze twee kinderen, Tom en Floor, die inmiddels 14 en 15 jaar zijn.



En nu, weer zeventien jaar later, zet ze definitief een streep onder de moeilijkste periode van haar leven. Een periode waarin ze haar hart volgde en een nieuwe liefde kreeg, die haar zwaar bedonderde.