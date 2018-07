Zeer grote natuurbrand bij Reindersmeer in Well

Leo viel bijna van zijn fiets door lapjeskoe Toos55 in de wei

12:51 GASSEL - Het had niet veel gescheeld of Leo van de Werdt uit Beneden-Leeuwen was van zijn fiets gevallen van verbazing. Tijdens een tocht met zijn Cuijkse vriendin langs de Kraaijenbergse Plassen passeerde hij een weiland met koeien. Een van die koeien was lapjeskoe Toos55 van melkveeboer Bas van Raaij.