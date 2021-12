Zegenrijk werken met de kerst: niet altijd even leuk, maar ook heel waardevol

Britt van Arensbergen, Hotel de Kroon Gennep

Britt van Arensbergen van Hotel de Kroon in Gennep heeft het druk met Kerstmis. Zoals altijd, want dat is nou eenmaal zo als je in de horeca werkt. Maar ja, ze kan tenminste werken, ondanks de lockdown. „Liever hadden we hier onze gasten ontvangen. Je ziet bekenden, families die altijd komen. Viergangendiner, mooie wijnen erbij. Dat kan nu niet. We kunnen geen totaalbeleving geven.”



Wel zorgt ze dat mensen thuis niets tekort komen en toch een kerstgevoel krijgen. Een kerstgevoel in een box met heerlijk eten, die zij inpakt en afgeeft aan de klanten die het komen ophalen. „Kaarsjes erbij, een Spotifylijst met kerstliedjes. En een ijsfontein, voor bij het dessert.” Ze verveelt zich niet met ‘orderpicking’. In iedere box moeten wel de juiste gerechten zitten. Leuk werk hoor. „Maar het allerleukste is toch kerst draaien in je eigen restaurant, al zijn we nu ook enorm verrast door de positieve reacties.”