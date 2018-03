Zeker tien tips in onderzoek naar in Schaijk doodgeschoten Henk Baum (51)

Zeker tien tips

Henk Baum reed in een opvallende, lichtgrijze Porsche Panamera. Er zijn mogelijk automobilisten, fietsers, voetgangers of andere passanten die iets opvallends hebben gezien of mogelijk meer weten. Volgens het rechercheteam is alle informatie welkom.

Zwaargewond

Conflict

Of de autosloper het slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele milieu durft de politie nog niet te zeggen.Baum werd in 2014 veroordeeld voor bedreiging van een wethouder vanwege een conflict over een standplaats op het woonwagenkamp in Nistelrode. Enkele maanden later vond de politie bij zijn autosloperij in Oss een vuurwapen en munitie.