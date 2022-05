'Zoek naar alternatieven voor vliegbasis De Peel’

CUIJK - Is het in gebruik nemen van vliegbasis De Peel in Vredepeel wel nodig? Dat vragen twaalf gemeenten rondom de vliegbasis, waaronder Gennep en Land van Cuijk, zich af. Ze hebben gezamenlijk in een brief staatssecretaris Christophe van der Maat geadviseerd nog eens goed naar alternatieven te kijken.

Volgens de gemeenten zijn die alternatieven tot nu toe onvoldoende onderzocht. Als het aan het Ministerie van Defensie ligt, wordt het vliegveld in 2024 heropend. Er zullen dan 3600 vluchten met F-35-straaljagers per jaar worden uitgevoerd. Die komen naast oefeningen met helikopers en Hercules-transporttoestellen. De samenwerkende gemeenten maken zich zorgen over de leefomgeving rond het vliegveld. De vliegbewegingen op De Peel komen immers bovenop de activiteiten op vliegvelden Volkel, Eindhoven en Weeze.

Onderbouwing

Van der Maat wordt gewezen op het feit dat er niet is gekeken naar alternatieven voor De Peel. ‘Hoe komt u tot een gedegen onderbouwing waarom vliegbasis De Peel de meest geschikte locatie in Nederland is voor het laten opstijgen en landen van gevechtsvliegtuigen?', is de vraag aan de staatssecretaris.

Gevreesd wordt dat het weer in gebruik nemen van De Peel woningbouw in de regio in de weg zal staan. De vele vliegbewegingen zullen zorgen voor een toename van de stikstofuitstoot. ‘Als regio staan we voor een enorme opgave om een bijdrage te leveren aan het schrijnende tekort aan woningen. Veel bouwprojecten zijn al stil komen te liggen als gevolg van de uitstoot van stikstof op omliggende Natura 2000-gebieden. Om woningbouw te kunnen realiseren is het van belang dat er voldoende stikstofruimte is’, wordt Van der Maat voorgehouden.

Natura-2000

De regio De Peel is door het Rijk juist aangewezen als een van de acht gebieden in Nederland die extra steun verdienen voor de realisatie van een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving. ‘Reactivering van een vliegbasis staat haaks op deze nationale visie en de investering van het Rijk.

Daarbij stellen de opstellers van de brief dat vliegbasis De Peel helemaal niet geschikt is om nieuw leven in te blazen. ‘De vliegbasis is niet gebruiksklaar. Veel is verwijderd of verouderd. Er is geen sprake van een vliegveld dat direct gebruik kan worden.’