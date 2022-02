Zonnepark bij Haps: ‘Na grijze haren eindelijk schone stroom voor 3200 gezinnen én co2-neutrale diervoeding’

Wind wordt koepel van drumbek­kens fataal, tot groot verdriet van kunstenaar

HAPS - Hij kan zijn tranen slechts met grote moeite inhouden, de stem van kunstenaar Hein Aldenhoven verraadt zijn emotie. Tien jaar stond zijn kunstwerk Gebundelde Emoties bij zijn huis aan de Kalkhofseweg in Haps. Maar storm Dudley maakte een einde aan het werk van 104 in elkaar gezette kapotgeslagen en gescheurde bekkens. De restanten zijn inmiddels door een handelaar in oudijzer opgehaald.

