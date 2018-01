Zoon botst met nieuwe auto tegen wagen van vader op A73

Onderzoek naar rondslingerende fietsen in Grave

19 januari GRAVE - Er wordt onderzoek gedaan naar de openingstijden van de fietsenstalling bij het stadhuis in Grave. Dat heeft wethouder Jeroen Joon toegezegd. De manier waarop nu voor het stadhuis de fietsen worden neergezet is in Grave een doorn in het oog. Voor het stadhuis is een busstation waar veel reizigers in- en uitstappen.