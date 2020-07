Zorgen over snelfietspad Cuijk, nog voor het open is: lichtsignalen moeten automobilisten extra waarschuwen

Pianisten­fes­ti­val in grensregio gaat tóch door, in ‘abgespeck­te’ vorm

8:57 NIJMEGEN/KLEEF/OTTERSUM - Bijna liet het coronavirus in de grensregio ook het jaarlijkse festival voor aanstormend pianotalent in duigen vallen. Uit de hele wereld afkomstige pianostudenten haakten af, want door de coronamaatregelen konden ze geen voorbereidende lessen meer nemen. Docenten zagen het één op één geven van masterclasses niet meer zitten. En de subsidiepot droogde op.