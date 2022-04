Zorgen over uitstel en betrouwbaarheid Maaslijn

Eerste Uitmarkt in Oploo: huiscabare­tier Mark vol lof over openlucht­the­a­ter

OPLOO - Na twee seizoenen zonder voorstellingen kent openluchttheater De Speultuin in Oploo weer een programma met zeven voorstellingen in de periode tussen april en september. De aftrap van het theaterseizoen was zondag met de eerste Uitmarkt.

25 april