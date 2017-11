Zussen Steenbrink winnen Edison Klassiek 2017

AMSTERDAM/ OEFFELT - Judith en Tineke Steenbrink hebben zondagavond in het muziekprogramma Podium Witteman de Edison Klassiek Publiekprijs 2017 ontvangen. De in het Land van Cuijk geboren en getogen eeneiige tweeling is het artistieke hart van Holland Baroque.

Dit door hen opgerichte ensemble maakte met de Rotterdamse maestrotrompettist Eric Vloeimans het winnende album Carrousel.

Missie

,,Het is heel belangrijk voor Holland Baroque dat we deze prijs hebben gewonnen. Wij zijn er erg blij mee. Het geeft ons een enorme boost. We hebben steeds al veel cd’s verkocht na onze concerten, maar het winnen van deze prijs zal de verkoop stimuleren. Met ons ensemble hebben we een missie. We hebben de slogan: ‘barok is van nu’. Voor ons is het een signaal dat het publiek laat weten dat het klaar is voor een open benadering van klassiek en barokmuziek. Dat is een enorm compliment”, zegt violiste Judith Steenbrink (40), die Noord-Oost Brabant verruild heeft voor Amsterdam.

,,Met deze cd, en ook met allerlei andere projecten die we doen, kijken we over genres en hokjes heen. Dat geldt ook voor Eric Vloeimans. Hij is altijd al een ambassadeur van universele muziek geweest. Je mag hem absoluut geen jazztrompettist meer noemen. Onze muziek en de zijne gaat over veel essentiëlere zaken dan genres.”

Trots

Vloeimans laat weten dat hij enorm ‘blij en trots op deze erkenning’. ,,Wie had dat gedacht: die Vloeimans wint een heuse prijs in het genre klassiek. Ik heb al veel Edisons, maar deze is extra speciaal. Dat voel ik ook echt zo, want ik ben niet van een bepaald genre, jazz of klassiek.”

Een prijswaardig album als Carrousel maken is één ding. Een Edison Publieksprijs winnen, is een heel andere zaak. Tot het laatst was het spannend wie de meeste stemmen binnen zou halen.

Underdog