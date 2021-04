Alcohol doodt de hersencellen en vier andere ingeburgerde misvattingen

Top 40 De favoriete nummer 1-hits van ra­dio-dj's: ‘Dit nummer was best wel controver­si­eel’

4 april I Feel Fine van The Beatles was in 1965 de eerste lijstaanvoerder van de Nederlandse Top 40. Sindsdien hebben nog 799 hits op nummer 1 gestaan. Wij vroegen zeven gerenommeerde radio-dj’s wat hun favoriete nummer 1-hit is en waarom. Over kippenvel, liefdesnostalgie en de macht van de radio.