Alet Klarenbeek: ‘Onverwachte vragen leiden vaak tot een goed gesprek’

BV de Liefde Astrid werd ‘de eeuwige vrijgezel’ genoemd: ‘Mijn omgeving sloeg achterover toen ik een vriend kreeg’

Astrid (33) had nog maar net een relatie met Justin (37) toen ze een burn-out en een depressie kreeg. In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.