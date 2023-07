Bas (31) werd vader op zijn 20ste: ‘Met Irene hoef ik geen kinderen meer’

Antidepres­si­va afbouwen ja of nee? ‘Het blijft een zoektocht naar de juiste dosering’

Terwijl jaarlijks steeds meer vrouwen antidepressiva slikken, praten de meesten er liever niet over. Muzikant Aafke Romeijn, cabaretier Marjolijn van Kooten en presentator Sofie van den Enk vertellen wel openlijk over hun medicijngebruik. ‘Ik heb een keer of tien geprobeerd te stoppen,’ vertelt Aafke Romeijn in dit artikel uit ons weekendmagazine Mezza’