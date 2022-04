Bij deze leesclub mogen ze pas ná de bespreking aan de wijn

Dubbelinterview Isa Hoes over haar Antonie: 'Hij wilde niet dood, hij wilde af van het ellendige gevoel’

Merlijn Kamerling (23) wilde een boek over rouw schrijven, zijn moeder Isa Hoes (54) was minder enthousiast. Uiteindelijk spraken ze met bekende mensen die ook geliefden verloren. Het resultaat: Je bent niet alleen, een persoonlijk handboek. Merlijn: ‘Ik sprak de zoon van Bibian Mentel en het was alsof ik mezelf aankeek, twaalf jaar na dato.’

26 februari